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День Швеции в Минске: на концерт под открытым небом в Верхнем городе приглашают всех желающих

02.06.2018 14:08 — Разное | ОНТ  
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Спеть хиты 90-ых вместе с Ace of Base и совершить виртуальное путешествие в Скандинавию! «День Швеции» пройдёт сегодня в Верхнем городе. Накануне в Минск прибыла главная гостья праздника – экс-солистка легендарной группы  Йенни Берггрен.

Певица покорила музыкальный олимп в составе одного из самых популярных коллективов 20 века, а сейчас выступает сольно. После приезда она встретилась с поклонниками, провела саундчек и автограф-сессию. В нашей стране Йенни Берггрен была уже четыре раза, потому знает, какие из хитов приходятся по душе белорусскому слушателю. Несколько лет назад звезда ездила на экскурсию в Мирский замок, и нашла немало общего между Беларусью и Швецией.

На сцене возле ратуши прозвучат сольные композиции и песни из альбома Happy Nation. Альбом с тиражом в 23 миллиона попал в Книгу рекордов Гиннеса. По инициативе посольства Швеции в Минске концерт пройдёт бесплатно и откроет сезон праздников национальных культур. Получше познакомиться со Швецией помогут шлемы виртуальной реальности, гастрономический мастер-класс с дегустацией, косметическая, спортивная и театральная зоны, которые будут работать целый день.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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​Спеть хиты 90-ых вместе с Ace of Base и совершить виртуальное путешествие в Скандинавию! «День Швеции» пройдёт сегодня в Верхнем городе. Накануне в Минск прибыла...
 
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