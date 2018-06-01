Намек нападающего «Реала» Криштиану Роналду о возможном уходе из клуба после финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» не стал сюрпризом для его партнеров по команде, сообщает Marca .



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По информации издания, португальский футболист еще до финала Лиги чемпионов не скрывал перед одноклубниками свого желания покинуть клуб. Роналду признавался игрокам «Реала», что его ситуация в клубе осложнилась до предела. Отмечается, что футболисты мадридской команды лишь не ожидали того, что Криштиану намекнет о своем уходе так скоро — сразу после финального свистка в последнем матче сезона.

Руководство «Реала» осталось недовольно словами Роналду после финала ЛЧ, однако в то же время сохраняет спокойствие. При этом игроки мадридского клуба считают, что португалец уже провел свой последний матч за клуб.

Ранее стало известно, что Роналду не устраивает предложение «Реала» о новом контракте. Он также недоволен интересом к Неймару.