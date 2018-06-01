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Игроки "Реала" считают, что Роналду уже провел свой последний матч за клуб
Намек нападающего «Реала» Криштиану Роналду
По информации издания, португальский футболист еще до финала Лиги чемпионов не скрывал перед одноклубниками свого желания покинуть клуб. Роналду признавался игрокам «Реала», что его ситуация в клубе осложнилась до предела. Отмечается, что футболисты мадридской команды лишь не ожидали того, что Криштиану намекнет о своем уходе так скоро — сразу после финального свистка в последнем матче сезона.
Руководство «Реала» осталось недовольно словами Роналду после финала ЛЧ, однако в то же время сохраняет спокойствие. При этом игроки мадридского клуба считают, что португалец уже провел свой последний матч за клуб.
Ранее стало известно, что Роналду не устраивает предложение «Реала» о новом контракте. Он также недоволен интересом к Неймару.
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Намек нападающего "Реала" Криштиану Роналду о возможном уходе из клуба после финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" не стал сюрпризом для его партнеров по...
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