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ДТП в Ростовской области: погибли трое детей
Авария произошла 2 июня около 7 утра в Аксайском районе Ростовской области. Обстоятельства ДТП уточняются.
По словам очевидцев, на трассе столкнулись два грузовика и легковушка. Возможно, что водитель большегруза Scania не справился с управлением и столкнулся с попутным Foton, а на встречной полосе – с легковым Ford Kuga.
В результате аварии погибла семья из пяти человек (трое несовершеннолетних), находившаяся в легковом автомобиле.
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Авария произошла 2 июня около 7 утра в Аксайском районе Ростовской области. Обстоятельства ДТП уточняются.
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