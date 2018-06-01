ДТП в Ростовской области: погибли трое детей

Авария произошла 2 июня около 7 утра в Аксайском районе Ростовской области. Обстоятельства ДТП уточняются.

По словам очевидцев, на трассе столкнулись два грузовика и легковушка. Возможно, что водитель большегруза Scania не справился с управлением и столкнулся с попутным Foton, а на встречной полосе – с легковым Ford Kuga.

В результате аварии погибла семья из пяти человек (трое несовершеннолетних), находившаяся в легковом автомобиле.