В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко — о борьбе с коррупцией: днями вы услышите новые факты Александр Лукашенко пообещал: - Днями вы услышите новые факты. Они (коррупционеры. - Ред.) уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы...

Александр Лукашенко пообещал:(коррупционеры. -.)(журналистам. –.)Налицо интрига. Однако Президент ей совсем не рад:Александр Лукашенко еще раз напомнил:(высокопоставленным государственным и военным чинам. -).(с Президентом. -.), те и ответят больше, чем кто-либо.Александр Лукашенко призвал тех, кто привык с законом обращаться как с игрушкой, осознать главное - прощения в принципе не будет. Хотя любой назначенец изначально об этом осведомлен:Что же касается задержанного Сергея Ровнейко, под подозрением этот чиновник находился добрые полтора года. Президент пояснил - закон требует неопровержимых доказательств: