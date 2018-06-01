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Лукашенко — о борьбе с коррупцией: днями вы услышите новые факты
02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Александр Лукашенко пообещал:
- Днями вы услышите новые факты. Они (коррупционеры. - Ред.) уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (журналистам. – Ред.) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим.
Налицо интрига. Однако Президент ей совсем не рад:
- Мне как Президенту очень неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией. Но я ведь в Послании народу и Парламенту даже не тонко, а крупно намекнул. И потом где-то сказал, что лучше быть на свободе нищим, чем богатым в тюрьме. Это был сигнал. Просто сейчас обратили внимание на этот факт - а он же не единственный. К сожалению, десяток таких фактов.
Александр Лукашенко еще раз напомнил:
- Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит «тяжелые» погоны (высокопоставленным государственным и военным чинам. - Ред.). Особенно тем, кто помощник Президента. Те, кто рядом (с Президентом. - Ред.), те и ответят больше, чем кто-либо.
Александр Лукашенко призвал тех, кто привык с законом обращаться как с игрушкой, осознать главное - прощения в принципе не будет. Хотя любой назначенец изначально об этом осведомлен:
- Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено!
Что же касается задержанного Сергея Ровнейко, под подозрением этот чиновник находился добрые полтора года. Президент пояснил - закон требует неопровержимых доказательств:
- Особенно насторожила его налоговая декларация. Откуда у государственного служащего в нашей стране до десятка машин, до десятка квартир? И я дал команду разобраться. Им стали заниматься - и в конечном итоге он был задержан - с деньгами в руках.
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Александр Лукашенко пообещал: - Днями вы услышите новые факты. Они (коррупционеры. - Ред.) уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы...
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