В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске стартовал Международный олимпийский день Лукашенко направил обращение участникам спортивного мероприятия к Международному олимпийскому дню Официальную часть праздника приурочили к...

Официальную часть праздника приурочили к установке памятной таблички о начале строительства стадиона, которому в следующем году предстоит принять соревнования по пляжному футболу в рамках II Европейских игр., - сказал на церемонии открытия первый вице-президент НОК Андрей Асташевич.Говоря о строительстве стадиона для пляжного футбола, Андрей Асташевич отметил, что уже в августе здесь состоятся тестовые международные соревнования перед II Европейскими играми.В свою очередь министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал, что Международный олимпийский день пройдет масштабно: будут представлены 35 видов спорта на 20 площадках.Помимо первого вице-президента НОК и министра спорта и туризма, в открытии Международного олимпийского дня приняли участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин и председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Алексей Сычев.Фото: