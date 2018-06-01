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В Минске стартовал Международный олимпийский день
02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальную часть праздника приурочили к установке памятной таблички о начале строительства стадиона, которому в следующем году предстоит принять соревнования по пляжному футболу в рамках II Европейских игр.
«Этот праздник для молодого поколения, которое хочет заниматься спортом и интересуется им. Хотелось бы увидеть улыбающиеся лица детей, и родителей, которые сегодня не озабочены бытовыми вопросами. Наша цель – привлечь детей к здоровому образу жизни и олимпийскому движению и в скором будущем увидеть их олимпийскими чемпионами», - сказал на церемонии открытия первый вице-президент НОК Андрей Асташевич.
Говоря о строительстве стадиона для пляжного футбола, Андрей Асташевич отметил, что уже в августе здесь состоятся тестовые международные соревнования перед II Европейскими играми.
В свою очередь министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал, что Международный олимпийский день пройдет масштабно: будут представлены 35 видов спорта на 20 площадках.
Помимо первого вице-президента НОК и министра спорта и туризма, в открытии Международного олимпийского дня приняли участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин и председатель ассоциации «Федерация пляжного футбола» Алексей Сычев.
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