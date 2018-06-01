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Президент: кому-то неймется приватизировать Победу в Великой Отечественной войне

02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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С обеспокоенностью журналистов Александр Лукашенко согласился:

- В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, причем что удивительно - в России, - приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей.

Президент убежден, что подобное поведение в высшей степени контрпродуктивно:

- Нам делить нашу Победу - значит лить воду на мельницу наших, скажем так, противников. Поэтому я крайне негативно все это воспринимаю.

Александр Лукашенко напомнил, что акция «Беларусь помнит!» имеет давние исторические корни. Еще два десятилетия назад огромная колонна участников войны, просто неравнодушных граждан во главе с Президентом проходила 9 мая по центральному проспекту Независимости в Минске и возлагала цветы к обелиску на площади Победы. В то время, как акции «Бессмертный полк» - буквально несколько лет. И претензии в том, что Беларусь якобы ее игнорирует по меньшей мере безосновательны. Что же касается парадов, в юбилейные для Великой Победы годы они проводятся в Беларуси именно 9 мая. А в остальные годы - в День Независимости Беларуси, причем - в том числе и по просьбе ветеранов, желающих 9 мая традиционно видеть по телевизору военный парад на Красной площади в Москве.

Фото: БЕЛТА
 
Теги: Минск
 
 
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С обеспокоенностью журналистов Александр Лукашенко согласился: - В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации...
 
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