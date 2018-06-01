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Сегодня в Гомеле «заминировали» железнодорожный вокзал
02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
- В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов было эвакуировано 234 человека. Наряды Гомельского ОВД на транспорте обследовали всю территорию, взрывных устройств не обнаружили,- сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Достаточно быстро оперативники установили личность «минера». Им оказался 38-летний безработный гомельчанин. Устанавливаются обстоятельства его поступка.
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- В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов было эвакуировано 234 человека. Наряды Гомельского ОВД на...
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