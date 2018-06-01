В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле пьяный мужчина на угнанном авто пытался уйти от инспекторов ГАИ Инспекторы подали сигналы об остановке, но водитель не только их проигнорировал, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось его преследование....

Инспекторы подали сигналы об остановке, но водитель не только их проигнорировал, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось его преследование. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в осветительную опору. И предстал перед милиционерами.,- рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. -Угонщика доставили в РОВД. На него составлено 6 административных протоколов и возбуждено уголовное дело. Следствию надлежит установить, зачем ему понадобился чужой автомобиль при таких обстоятельствах.