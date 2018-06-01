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В Гомеле пьяный мужчина на угнанном авто пытался уйти от инспекторов ГАИ
02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
Инспекторы подали сигналы об остановке, но водитель не только их проигнорировал, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось его преследование. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в осветительную опору. И предстал перед милиционерами.
- Оказалось, что мужчина 1995 года рождения передвигался на угнанном автомобиле, хозяин которого не знал об этом. Личность угонщика оказалась довольно любопытной. Нигде не работающий горожанин находился в розыске как лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов,- рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. - За рулем авто он находился в нетрезвом состоянии и не имел прав на управление техникой.
Угонщика доставили в РОВД. На него составлено 6 административных протоколов и возбуждено уголовное дело. Следствию надлежит установить, зачем ему понадобился чужой автомобиль при таких обстоятельствах.
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Инспекторы подали сигналы об остановке, но водитель не только их проигнорировал, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось его преследование....
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