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Первый день XІІ Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно (ФОТО)
02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня
В общем, жителям Гродно и гостям города было предложено много чего яркого и интересного.
Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому – вашему вниманию наш большой фоторепортаж.
Фото: Алексей Столяров
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В общем, жителям Гродно и гостям города было предложено много чего яркого и интересного. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз...
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