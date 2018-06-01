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Первый день XІІ Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно (ФОТО)

02.06.2018 14:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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В общем, жителям Гродно и гостям города было предложено много чего яркого и интересного. 

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому – вашему вниманию наш большой фоторепортаж.

Фото: Алексей Столяров
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Теги: Гродно
 
 
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В общем, жителям Гродно и гостям города было предложено много чего яркого и интересного.  Но лучше один раз увидеть, чем сто раз...
 
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