﻿ Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провела заместитель председателя облисполкома Елена БУБЕНЧИК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провела заместитель председателя облисполкома Елена БУБЕНЧИК

02.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Елена Бубенчик  курирует вопросы экономики внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, развития межрегиональных связей и другие. Сейчас подводятся итоги работы этих ключевых отраслей экономики области, но уже известны предварительные результаты. В целом прослеживаются положительные тенденции. Достигнут рост валового регионального продукта, реальной заработной платы. Внешнеторговая деятельность и инвестиции в основной капитал составили более 120%. Нет сомнений, что доведенное полугодовое задание Гродненщина успешно выполнит. 

Звонки на прямую линию поступали в основном из регионов. Обращения касались работы жилищно-коммунальных служб, модернизации инженерных сетей, содержания дорог, благоустройства улиц и внутридомовых территорий. 

Инвалид-колясочник из деревни Забеловцы Ивьевского района обратился с просьбой благоустроить проезжую часть дороги около его дома. В Ивьевском райисполкоме, куда было адресовано обращение, заверили – после выходных будет выполнена подсыпка дороги. 
Несколько лет жители улицы Первомайской в Скиделе испытывают проблемы с горячим водоснабжением. Дома находятся на обслуживании котельной завода медицинских препаратов. В Гродненском райисполкоме заверили,  что ситуация изменится   с вводом в эксплуатацию нового фармацевтического предприятия, которое строится в Скиделе. 

Слонимскому райисполкому адресован звонок жителей агрогородка Озерница, которые жаловались на недостаточное давление в водопроводе. Кстати, из Слонимского района на прямую линию облисполкома сегодня поступили четыре звонка, в которых содержалась просьба приведения в порядок дорог и городских переулков. В поручении райисполкому установлены сроки на выполнение этих работ. 
Многие вопросы, с которыми люди обращались на прямую линию облиполкома, находятся на контроле районных исполнительных властей. Это, в частности, ремонт кровли многоэтажного дома на улице Строителей в Мостах, обустройство дополнительных контейнерных площадок для  раздельного сбора твердых бытовых отходов, а также ремонт ливневой канализации на улице Малаховичской в Гродно, обустройство пешеходных дорожек к центру в Ивье и другие. Их решение – в ближайших планах  служб райисполкомов, подтвердили дежурившие  в эту субботу на прямой линии  ответственные работники местной  вертикали. 

Многие вопросы, поднятые на прямой телефонной линии, разъяснялись сразу же специалистами управлений облисполкома, дежурившими на прямой линии. Они касались чеков «Имущество», выплаты зарплаты, трудоустройства, порядка оплаты за вывоз твердых бытовых отходов в сельской местности. 
 
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Елена Бубенчик курирует вопросы экономики внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, развития межрегиональных связей и другие. Сейчас подводятся итоги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игроки "Реала" считают, что Роналду уже провел свой последний матч за клуб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика