Субботнюю прямую линию с жителями Гродненщины провела заместитель председателя облисполкома Елена БУБЕНЧИК

Елена Бубенчик курирует вопросы экономики внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, развития межрегиональных связей и другие. Сейчас подводятся итоги работы этих ключевых отраслей экономики области, но уже известны предварительные результаты. В целом прослеживаются положительные тенденции. Достигнут рост валового регионального продукта, реальной заработной платы. Внешнеторговая деятельность и инвестиции в основной капитал составили более 120%. Нет сомнений, что доведенное полугодовое задание Гродненщина успешно выполнит.
Звонки на прямую линию поступали в основном из регионов. Обращения касались работы жилищно-коммунальных служб, модернизации инженерных сетей, содержания дорог, благоустройства улиц и внутридомовых территорий.
Инвалид-колясочник из деревни Забеловцы Ивьевского района обратился с просьбой благоустроить проезжую часть дороги около его дома. В Ивьевском райисполкоме, куда было адресовано обращение, заверили – после выходных будет выполнена подсыпка дороги.
Несколько лет жители улицы Первомайской в Скиделе испытывают проблемы с горячим водоснабжением. Дома находятся на обслуживании котельной завода медицинских препаратов. В Гродненском райисполкоме заверили, что ситуация изменится с вводом в эксплуатацию нового фармацевтического предприятия, которое строится в Скиделе.
Слонимскому райисполкому адресован звонок жителей агрогородка Озерница, которые жаловались на недостаточное давление в водопроводе. Кстати, из Слонимского района на прямую линию облисполкома сегодня поступили четыре звонка, в которых содержалась просьба приведения в порядок дорог и городских переулков. В поручении райисполкому установлены сроки на выполнение этих работ.
Многие вопросы, с которыми люди обращались на прямую линию облиполкома, находятся на контроле районных исполнительных властей. Это, в частности, ремонт кровли многоэтажного дома на улице Строителей в Мостах, обустройство дополнительных контейнерных площадок для раздельного сбора твердых бытовых отходов, а также ремонт ливневой канализации на улице Малаховичской в Гродно, обустройство пешеходных дорожек к центру в Ивье и другие. Их решение – в ближайших планах служб райисполкомов, подтвердили дежурившие в эту субботу на прямой линии ответственные работники местной вертикали.
Многие вопросы, поднятые на прямой телефонной линии, разъяснялись сразу же специалистами управлений облисполкома, дежурившими на прямой линии. Они касались чеков «Имущество», выплаты зарплаты, трудоустройства, порядка оплаты за вывоз твердых бытовых отходов в сельской местности.