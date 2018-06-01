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Фестиваль связывает культуры и объединяет народы

02.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Фестиваль связывает культуры и объединяет народы

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета: 

– Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно вызывает только положительные эмоции. С каждым годом он становится все лучше и лучше. Сегодня мы проводим этот фестиваль, но уже думаем о следующем тринадцатом. Каждый фестиваль по-своему особенный, это всегда важное событие не только для Гродно и гродненцев, но и для всех гостей и участников. 

Богатую программу подготовили национально-культурные объединения, которые показывают всю глубину национального колорита в культуре, искусстве, кухне. Познакомиться с многогранной культурой национальностей, проживающих в Беларуси, будет интересно всем – и гродненцам, и гостям праздника. 

К фестивалю в городе происходит много изменений, появляются новые объекты. Например, открыт знаковый памятник Давыду Городенскому. Это говорит о том, что мы помним и ценим свою историю. 

2 июня, во второй день фестиваля, открылся культурный центр «Фестивальный». Это уникальный объект, объединивший под одной крышей два музея – истории фестиваля культур и истории Гродно. Ведь фестиваль национальных культур, который проводится четверть века, уже стал частью нашей истории. В музее будет возможность увидеть эту историю в лицах, судьбах, обрядах. А музей истории Гродно создан энтузиастами. В одном макете они постарались показать, как изменялся наш областной центр на протяжении нескольких веков. 

С каждым разом фестиваль привлекает все больше гостей. В этом году в нем примут участие около 150 тысяч человек. Только в первый день его посетили 120 тысяч человек. Безусловно, большой плюс – безвизовый режим на территории Гродно и Гродненского района, что привлекает все большее число иностранных туристов.

 
Владимир Кравцов
http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:  – Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно вызывает только...
 
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