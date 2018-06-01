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Более 230 человек эвакуировали с вокзала в Гомеле
Сообщение о минировании ж/д вокзала в Гомеле поступило около восьми утра от неизвестного.
Сотрудниками милиции эвакуировано 234 человека из здания вокзала. Взрывное устройство не обнаружено.
После проверки звонка, было выявлено, что сообщение поступило от неработающего жителя города Гомель 1979 года рождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Сообщение о минировании ж/д вокзала в Гомеле поступило около восьми утра от неизвестного.
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