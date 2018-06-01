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Сотрудники кореличской милиции предупреждают: не пускайте в дом незнакомцев

02.06.2018 — Разное | Полымя  
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С 24 по 26 мая текущего года на территории Кореличского района проводилось комплексное мероприятие «Внимание, возраст!», направленное на предотвращение совершения преступлений в отношении людей преклонного возраста.

 По статистике именно пожилые люди зачастую становятся жертвами криминальных нападений как на улице, так и в личных домовладениях. Происходит это потому, что у большей части воров и мошенников напрочь отсутствуют хоть какие-то остатки совести, и все стремление их направлено лишь на получение легкой наживы.

К тому же в последние годы стали появляться группы аферистов, состоящие, как правило, из женщин, представляющихся, например, работниками социальных служб, пытающихся отобрать у пожилых людей их пенсии и небольшие сбережения путем обмана. Поэтому сотрудники милиции настоятельно рекомендуют вам не доверять предложениям, которые звучат уж очень заманчиво, например:

— приобретение недорогого, но чудодейственного лекарства, излечивающего от всех болезней;

— прибыльное вложение денег или получение заманчивой прибыли;

— замена вышедших из оборота денежных знаков на действующие;

— исключительная бытовая техника, которая чуть ли не сама стирает, убирает, готовит.

Если же к вам обратились с подобными предложениями, не спешите, не отдавайте деньги сразу, а обратитесь за помощью к тем, кому вы доверяете.

Ваша безопасность во многом зависит от вас самих, от вашей бдительности. Только поняв эту истину, вы сможете уберечь свое имущество.

Валерий СОЛОВЬЕВ,

начальник ОВД Кореличского райисполкома,

подполковник милиции.

 
 
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С 24 по 26 мая текущего года на территории Кореличского района проводилось комплексное мероприятие «Внимание, возраст!», направленное на предотвращение совершения
 
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