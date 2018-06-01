В Кореличском районе купание разрешено только на Юбилейном озере





Уже в 2018 году на водоемах области утонуло несколько человек. Самое же печальное, что тонут дети. Основными причинами трагедий на воде по-прежнему является злоупотребление алкогольными напитками, недостаточный контроль за детьми у водоемов и источников воды, самоуверенность при купании.

На территории Кореличского района решением Кореличского районного исполнительного комитета определено место массового отдыха граждан – озеро Юбилейное в г.п. Кореличи, пляж которого имеет условия для полноценного отдыха граждан, оборудован необходимым инвентарем, установлен спасательный пост ОСВОД. В остальных местах купание запрещено.

В летний период в связи с наступлением жарких солнечных дней существенно возрастает число граждан, выезжающих к местам массового отдыха. Вследствие этого происходит увеличение пассажиропотока, осложняется дорожная безопасность, обостряется пожароопасная ситуация.

Встречаются отдельные граждане, которые, находясь в местах массового отдыха, нарушают общественный порядок, проявляют хулиганские действия, распивают алкогольные напитки и пиво, купаются в запрещенных местах, нарушают природоохранное законодательство. Стоит помнить, что подобные действия не остаются не замеченными правоохранительными органами.

Нарушители запрета купания могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 23.63 («Купание в запрещенных местах»), которая влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, а также появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, влекут административную ответственность по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа до 15 базовых величин или административный арест.

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, предусматривают административную ответственность по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь и влекут наложение штрафа в размере от 2 до 13 базовых величин или административный арест.

Если вы стали свидетелем противоправных действий граждан, сообщите об этом в Кореличский РОВД по тел. 102 или 21442.

Юрий ГУТЬКО, старший инспектор по РР ООПиП МОБ Кореличского РОВД.