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«Диариуш» Афанасия Брестского
02.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Издан «Диариуш» преподобномученика Афанасия Брестского в переводе на современный белорусский язык.
В издательстве Петро-Павловского собора города Минска текст «Диариуша» святого Афанасия Брестского переведен на современный белорусский язык и впервые издан отдельной книгой. В издание также вошли «Повесть о страданиях и смерти отца Афанасия Филипповича», «Эпитафия о. Афанасию Филипповичу», а также сложенный подвижником кант «Даруй покой Церкве» на языке оригинала.
Ольга БУБЕНЧИК.
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Издан «Диариуш» преподобномученика Афанасия Брестского в переводе на современный белорусский язык.
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