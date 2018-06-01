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«Диариуш» Афанасия Брестского

02.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«Диариуш» Афанасия Брестского

Издан «Диариуш» преподобномученика Афанасия Брестского в переводе на современный белорусский язык.

 

В издательстве Петро-Павловского собора города Минска текст «Диариуша» святого Афанасия Брестского переведен на современный белорусский язык и впервые издан отдельной книгой. В издание также вошли «Повесть о страданиях и смерти отца Афанасия Филипповича», «Эпитафия о. Афанасию Филипповичу», а также сложенный подвижником кант «Даруй покой Церкве» на языке оригинала.


Очень редко можно узнать о подвижниках, посвятивших свою жизнь служению Богу, защите православия, из их личных воспоминаний. Такая уникальная возможность у нас есть благодаря преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, жизнь которого трагично завершилась 370 лет тому назад.
Будучи монахом в неблагоприятное для православия время, когда распространялась уния, Афанасий Филиппович стремился спасти веру православную на белорусских землях. Он был вынужден лично обращаться как к церковным, так и к политическим элитам своей эпохи, в том числе к московскому царю и к польскому королю. Описание странствий святого, рассуждения о жизни Церкви – все это нашло отражение в «Диариуше» – воспоминаниях, написанных святым на старобелорусском языке XVII века, понимание которого с трудом дается нашему современнику. Отдельные фрагменты «Диариуша» включались в хрестоматии и антологии по белорусской литературе, но были малодоступны для широкой общественности и верующих.

 

Ольга БУБЕНЧИК.

 
Теги: Минск
 
 
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Издан «Диариуш» преподобномученика Афанасия Брестского в переводе на современный белорусский язык.  
 
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