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Лукашенко: Делить победу в ВОВ – значит потакать недругам
02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Он также отметил, что «делить победу – это лить воду на мельницу наших соперников и противников».
Лукашенко также процитировал прозвучавший в одном из информационных ресурсов упрек, что в Беларуси якобы есть свой День Победы – 3 июля вместо
На это глава государства ответил, что в Беларуси на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады.
В остальные годы парад проводится 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Беларуси в целом. Эта же дата на референдуме была утверждена в качестве Дня независимости.
Также президент подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается сделать так, чтобы их время не совпадало со временем парада на Красной площади в Москве, для чтобы ветераны и другие граждане имели возможность увидеть трансляцию.
Находясь на территории Брестской крепости, он возложил цветы к Вечному огню.
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Находясь на территории Брестской крепости, президент Беларуси напомнил, что выиграл Великую Отечественную войну многонациональный советский народ.
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