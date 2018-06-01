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Лукашенко: Делить победу в ВОВ – значит потакать недругам

02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с критикой попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны и напомнил, что выиграл ее многонациональный советский народ.

«Кому-то неймется, – что удивительно, в России – приватизировать эту победу. Как будто не было на войне других: белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал», – сказал белорусский лидер во время рабочей поездки в Брест.

Он также отметил, что «делить победу – это лить воду на мельницу наших соперников и противников».

«Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту победу завоевал в одиночку», – подчеркнул глава государства.

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Лукашенко также процитировал прозвучавший в одном из информационных ресурсов упрек, что в Беларуси якобы есть свой День Победы – 3 июля вместо 9 мая

На это глава государства ответил, что в Беларуси на День Победы в юбилейные даты принято проводить военные парады.

В остальные годы парад проводится 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, что символизирует и освобождение Беларуси в целом. Эта же дата на референдуме была утверждена в качестве Дня независимости. 

Также президент подчеркнул, что всегда при проведении официальных праздничных мероприятий на 9 Мая старается сделать так, чтобы их время не совпадало со временем парада на Красной площади в Москве, для чтобы ветераны и другие граждане имели возможность увидеть трансляцию. 

«Так за что вы нас упрекаете – за то, что мы всей страной смотрим на Красной площади парад? Недоумки. Не знают ситуации или не интересуются. Но мне кажется, нарочно это делают. Это все под предлогом приватизировать победу. Нельзя этого делать. Я это говорю в этих стенах, где погибли все. Это объединяющая победа», – сказал глава государства.

Находясь на территории Брестской крепости, он возложил цветы к Вечному огню.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Находясь на территории Брестской крепости, президент Беларуси напомнил, что выиграл Великую Отечественную войну многонациональный советский народ.
 
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