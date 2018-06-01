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Более чем в 50 районах Беларуси введён запрет на посещение лесов
Причина – высокий класс пожарной опасности. В Беларуси установилась сухая и жаркая погода.
По состоянию на 2 июня ограничительные меры действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей.
Ограничения вводятся при наступлении четвёртого класса пожарной опасности по условиям погоды: когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки и пожар может возникнуть от малейшей искры. Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в том числе для прогулок, отдыха на природе), а также въезд транспорта, за исключением служебного.
Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность. И, если в одном случае всё может ограничиться устным предупреждением, то в другом – штрафом в размере до 25 базовых величин (Br612,5).
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Причина – высокий класс пожарной опасности.
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