ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим, один человек ранен

02.06.2018 15:12 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим, один человек ранен
Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Бреста задержаны двое мужчин, ранивших топором прохожего, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

"В оперативно-дежурную часть Московского РОВД Бреста по телефону спецлинии 102 в 17.20 1 июня поступило сообщение от местного жителя. Он сообщил в милицию о том, что двое парней с топорами угрожают расправой прохожим", - рассказали в УВД.

На место происшествия был направлен ближайший наряд милиции. По приметам во дворе дома по бульвару Космонавтов в 17.27 были задержаны двое брестчан, у которых изъято два топора. Они были доставлены в Московский РОВД. Мужчины 1992 и 1990 года рождения находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Предварительно установлено, что в ходе конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. На данный момент задержанные находятся в Московском РОВД Бреста, с ними работают правоохранители", - сообщили в УВД.

По данному факту проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Бреста задержаны двое мужчин, ранивших топором прохожего, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. "В оперативно-дежурную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика