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В Калифорнии потушен крупнейший в истории пожар: стихия бушевала с декабря 2017 года
Новости США. В Калифорнии потушен крупнейший за всю историю пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полгода понадобилось спасателям, чтобы усмирить стихию.
Напомним, возгорание произошло на юге штата в декабре 2017 года. Его максимальная площадь составляла 1140 квадратных километров. В результате стихийного бедствия погибли два человека, в том числе один пожарный, огнем уничтожены свыше 1000 жилых домов.
Чрезвычайные службы продолжают работы по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры в затронутых огнем районах.
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Новости США. В Калифорнии потушен крупнейший за всю историю пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полгода понадобилось спасателям, чтобы усмирить...
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