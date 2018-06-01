Александр Лукашенко возложил цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Новости Беларуси. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Брестской области. На торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы Александр Лукашенко заявил, что белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Глава государства направился к прилегающей границе Брестской крепости. Президент возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память павших в Великой Отечественной. Отметим, именно на территории Цитадели находится пограничная застава, которая первой приняла на себя удар врага в июне 1941.







