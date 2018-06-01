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Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

02.06.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 июня на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

В зоне ответственности подразделения – больше 350 километров границы с Польшей и Украиной, действуют шесть автомобильных и пять железнодорожных пунктов пропуска.

О состоянии дел на этом большом участке границы доложили главе государства. Александр Лукашенко посетил учебные классы одного из подразделений Института, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созданные в условиях гражданской войны и вооруженной иностранной интервенции, пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной. Мы с благодарностью, глубоким уважением помним всех, кто не жалея сил, жизни охранял рубежи нашей Отчизны. Кому как не вам знать, насколько важно сохранить мир на родной земле. К сожалению, сегодня в мире по-прежнему тревожно и самое страшное – непредсказуемо. Военное противоборство происходит практически на всех континентах, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси. Причем вы, как никто другой, знаете, что вооруженные столкновения начинаются именно на границе.

Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

Непростая международная обстановка, опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.

Для повышений боеспособности, мобильности погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава. Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности.

Личный состав Брестской пограничной группы и курсанты Института торжественным маршем прошли по плацу. После чего Президент пообщался с ветеранами службы и кадетами.

Далее глава государства направился к прилегающей границе Брестской крепости. Президент возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память павших в Великой Отечественной.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 июня на...
 
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