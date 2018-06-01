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Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»
Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 июня на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зоне ответственности подразделения – больше 350 километров границы с Польшей и Украиной, действуют шесть автомобильных и пять железнодорожных пунктов пропуска.
О состоянии дел на этом большом участке границы доложили главе государства. Александр Лукашенко посетил учебные классы одного из подразделений Института, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Непростая международная обстановка, опасность террористических актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.
Для повышений боеспособности, мобильности погранвойска оснащаются новейшими образцами техники и вооружения. Оборудуются рубежи, строятся современные комплексы застав, улучшаются бытовые условия для личного состава. Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности.
Личный состав Брестской пограничной группы и курсанты Института торжественным маршем прошли по плацу. После чего Президент пообщался с ветеранами службы и кадетами.
Далее глава государства направился к прилегающей границе Брестской крепости. Президент возложил цветы к Вечному огню и минутой молчания почтил память павших в Великой Отечественной.
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Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»
Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 2 июня на...
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