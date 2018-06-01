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В поликлинике Щучина произошёл пожар из-за короткого замыкания в рентген-кабинете

02.06.2018 14:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 июня около восьми вечера спасателям сообщили о загорании в рентген-кабинете поликлиники УЗ «Щучинская центральная районная больница».  

По сведениям Гродненского ОУМЧС, администрация объекта самостоятельно вывела из здания 109 человек, среди которых пять детей от 1 до 11 лет.  

При пожаре часть находившегося в помещении оборудования уничтожена, часть – повреждена. Также в кабинете закопчены стены и потолок. В инциденте никто не пострадал.  

Определяется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания.  

Весной 2018 года в Минске начался пожар на территории предприятия. 

Горел находившийся на улице утеплитель – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. 1 июня около восьми вечера спасателям сообщили о загорании в рентген-кабинете поликлиники УЗ «Щучинская центральная районная больница».   По...
 
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