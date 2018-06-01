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Как создание торгового представительства оказалось преступлением

02.06.2018 15:05 — Разное | Партизан  
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После перерыва, вызванного болезнью одного из обвиняемых, в суде Фрунзенского района Минска продолжилось слушание уголовного дела, возбужденного КГБ в отношении соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича и топ-менеджеров компании.

Как создание торгового представительства оказалось преступлением
22 мая в начале заседания судья Юлия Крепская поинтересовалась состоянием обвиняемого Владимира Дашкевича: «Вы можете находиться в любом положении - сидя, стоя или лежа, мы на вас не будем обращать внимания». «Я здесь, а потому…» - ответил стоявший в металлической клетке в полусогнутом состоянии Дашкевич, явно у него проблемы со спиной.

Справка «БелГазеты». На скамье обвиняемых - 5 человек. Кроме Кныровича, ответ перед судом держат: соучредитель и бывший директор «СарматТермо-Инжиниринг» Владимир Дашкевич, замдиректора по продажам Евгений Поповский, замдиректора по экономике Игорь Максимов и ведущий экономист Андрей Кусков. 

Кнырович обвиняется по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.1 и ч.2 ст.431 (дача взятки); Дашкевич - по ч.2 ст.243; Поповский - по ч.1 и ч.2 ст.431; Максимов и Кусков - по ч.6 ст.16 (соучастие в преступлении, пособники) и ч.2 ст.243. Максимальное наказание по этим статьям - 7 лет лишения свободы. 

Процесс проходит под председательством судьи Юлии Крепской, сторону обвинения представляет прокурор Оксана Сакович. Дашкевич, Максимов и Кусков свою вину признали полностью. Кнырович и Поповский - частично.

В суде завершился допрос свидетелей, в настоящее время идет исследование письменных материалов дела - около 40 томов. На минувшей неделе гособвинитель оглашала тома из второго десятка. В них по большей части содержится документация о деятельности производителя предварительно изолированных труб ООО «СарматТермо-Инжиниринг» и ООО «СТИ-Трейдинг». 

Прокурор в основном зачитывала названия документов, изредка погружаясь в их суть. Для сторонних наблюдателей эта часть судебного следствия выглядит скучной и рутинной. Даже обвиняемые и их адвокаты, имеющие право обращать внимание суда на тот ли иной документ, особой активности не проявляли. 

Например, при исследовании 12 тома лишь Александр Кнырович сделал несколько заявлений. В то же время даже такая скучная процедура дает обильную пищу для размышлений.

По версии обвинения, налоговая база занижалась с помощью зарегистрированного в 2012г. в Санкт-Петербурге ООО «СТИ-Трейдинг», учредителем которого выступила мать Кныровича. Следствие сочло, что она не была «не осведомлена о роли структуры в занижении налоговой базы». 

В обвинении отмечается, что сделки между «СарматТермо-Инжиниринг» и посредником «СТИ-Трейдинг» были «мнимыми». А общая сумма неуплаченных компанией «СарматТермо-Инжиниринг» налогов составляет BYN3,374 млн. 

То есть в представлении следствия «СТИ-Трейдинг» являлась фирмой-прокладкой, созданной специально под интересы «СарматТермо-Инжиниринг» для «уклонения от уплаты налога на прибыль ­путем умышленного занижения налоговой базы, что повлекло причинение государству ущерба».

В этом случае, как и во многих других, следствие полагалось на акт проверки ДФР КГК, который традиционно использовал в «деле Кныровича» печально известный указ о лжепредпринимательских структурах N488. На его основании первичные документы признаются не имеющими юридической силы, а все сделки между участниками объявляются мнимыми или фиктивными, что, разумеется, без разницы. 

При этом проверяющие словно слепнут на время и не видят, что товар реальный, он производится, отгружается со склада и поступает в адрес конечного получателя. Посредничество той же «СТИ-Трейдинг», продававшей продукцию «СарматТермо-Инжиниринг» на российском рынке с наценкой не более 5% и закупавшей для нее сырье, в данном случае не есть преступление. 

Так работают и другие производители, в их числе и госпредприятия, имеющие за рубежом свои торговые дома и представительства.

Более того, под действие указа подпадают исключительно белорусские фирмы, которые заносятся в специально созданный реестр (он размещен на сайте МНС). «СарматТермо-Инжиниринг» в этом длинном списке (почти 8 тыс.) отсутствует. Кто же тогда в «деле Кныровича» лжеструктура?

Примечательно, что во время оглашения перечня документов, касающихся деятельности «СТИ-Трейдинг», Кнырович обратил внимание суда, что их выемка по его инициативе и содействию была произведена сотрудниками КГБ в Санкт-Петербурге, после чего документы были привезены в Минск.

Александр Кнырович: - На основании этих документов можно сделать выводы: какая наценка имелась и оставалась в распоряжении компании, уплачивался или не уплачивался НДС в соответствии с договорами между Беларусью и Россией, уплачивался ли налог на прибыль в соответствии со ставкой 20% в России, а не 18% как в Беларуси, насчитывались ли дивиденды… 

Можно было сделать все выводы, которые имеют отношение к произошедшему. Насколько мне известно, следственные органы и ДФР КГК эти документы видели, однако никакой оценки им не дали. Соответственно, вся эта работа, проведенная в огромных муках, нигде, никак и никем не оценена. Не даны ответы на вопросы, которые, как мне кажется, и составляют суть этого дела.


ОТ БАНКРОТСТВА И ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

По оглашенным в суде материалам дела можно сделать вывод, что «СарматТермо-Инжиниринг» была весьма успешной компанией. География поставок ее продукции - от Калининграда до Казахстана. 

В Беларуси с 2010г. по 2016г. на Белорусской универсальной товарной бирже было зарегистрировано 3574 сделки. По просьбе Кныровича, прокурор прямо в суде подсчитала, что у «СарматТермо-Инжиниринг» было 105 покупателей, а общая сумма сделок составила Br281,57 млрд. (приблизительно $14 млн.).

В конце января т.г. экономический суд Минской области начал производство по делу о банкротстве в отношении ООО «СарматТермо-Инжиниринг», в которой доля Александра Кныровича составляла 99% и 1% владел Владимир Дашкевич. В компании работало около 120 человек. 

После ареста топ-менеджеров во главе с первым лицом, блокировки счетов, изъятия документов, ноутбуков и компьютеров производственная деятельность общества была парализована, и ему одна дорога - в банкротство. Что и происходит.

Абсолютно непонятно, почему некогда успешная компания помимо прочего вляпалась еще и во взятки. В обвинении названы КУП «Брестжилстрой», ГУПП «Березовская ЖКХ» и РУП «Брестэнерго», чиновники которых получали взятки от представителя «СарматТермо-Инжиниринг». Суммы смешные - от BYN1 тыс. до BYN10 тыс., всего чиновники взяли BYN16 тыс. 

Почему должностные лица взятки берут, это понятно, а вот зачем их дают? Возможно, в ходе допроса Кнырович и его коллеги на этот вопрос ответят. Ожидается, что показания обвиняемые дадут после оглашения всех материалов дела.

 
Теги: Минск
 
 
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После перерыва, вызванного болезнью одного из обвиняемых, в суде Фрунзенского района Минска продолжилось слушание уголовного дела, возбужденного КГБ в отношении...
 
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