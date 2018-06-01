ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве задержали убийцу Деда Хасана - ФСБ ловила киллера 5 лет

02.06.2018 14:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Целых пять лет оперативники ФСБ России ловили киллера, который в 2013 году застрелил главу российского криминального мира - Аслана Усояна, более известного в уголовной среде под кличкой Дед Хасан.

В Москве задержали убийцу Деда Хасана - ФСБ ловила киллера 5 лет
Гаджи Бейлаганский
Все это время убийца, уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы, которого уголовники знали по прозвищу Гаджи Бейлаганский, жил буквально у них под носом - в одном из микрорайонов на Северо-Западе Москвы, пишет by24.org


Проблема была в том, что, по мере развития технического прогресса, российские спецслужбы стали привыкать отслеживать своих "клиентов" по сигналу мобильных телефонов, а Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы принципиально не пользовался услугами местных операторов. Связь с внешним миром он осуществлял через находящиеся в роуминге SIM-карты мобильных сетей Казахстана, оформленные, к тому же, на подставных лиц.

ФСБ уже давно располагала информацией о том, что именно Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы был тем самым киллером, который застрелил из снайперской винтовки Аслана Усояна в момент, когда тот выходил из московского ресторана. 

Тогда убийце удалось покинуть место преступления (стрелял он из дома напротив) до прибытия правоохранительных органов и спокойно раствориться. Правда, не для всех: вскоре Гаджи Бейлаганский получил от своего непосредственного босса, криминального авторитета Ровшана Ленкоранского (именно он, по данным оперативников, и заказал убийство Деда Хасана) титул вора в законе.

Правда, сам Ровшан Ленкоранский прожил после этого совсем недолго. Вскоре он так же погиб от пули киллера в турецком Стамбуле, где прятался и от российских правоохранительных органов, и от "коллег" по криминальному миру, которые поклялись отомстить за убийство Деда Хасана. Вторые успели добраться до него раньше.

Сам же исполнитель жил после этого довольно неплохо: родной брат покойного Ровшана Ленкоранского предоставил "особо ценному кадру" своей группировки квартиру, охрану и бронированный джип для передвижений по Москве. 

Все это время Талыбханды Гаджибаба Тахир-оглы умудрялся оставаться вне поля зрения правоохранительных органов, однако и ему все же пришлось примерить наручники.


По обычной практике, таких задержанных принято содержать в одиночных камерах - в противном случае у них было бы совсем немного шансов дожить до суда. На нем Гаджи Бейлаганскому по совокупности содеянного, вероятнее всего, светит пожизненное заключение.


В отношении Гаджи Бейлаганского возбуждено уголовное дело по статьям 105.1 (убийство) и 105.2 (убийство двух и более человек), сообщили в ГУ МВД России по г. Москва.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Целых пять лет оперативники ФСБ России ловили киллера, который в 2013 году застрелил главу российского криминального мира - Аслана Усояна, более известного в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: кому-то в России неймется приватизировать победу в Великой Отечественной войне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика