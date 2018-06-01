В Могилеве дети устроили акцию протеста против отправки тренера в армию

Обидели детишек военкомы, забравшие в армию единственного их тренера Константина Цветкова. Отработав всего год, молодой специалист отправился в армию.





В результате, когда с 1 июня началась очередная смена спортивного лагеря, выяснилось, что любимого тренера на месте нет. И вообще никакого тренера нет.





Что характерно, ни дети, ни их родители с происходящим не смирились. Родители обратились к зампредседателя горисполкома Алле Галушко и завсектором спорта и туризма Дмитрию Латенкову, прося вернуть Цветкова детям. Из личных средств оплатили даже корты и инвентарь.









А дети вышли с плакатами на трогательную акцию протеста. На плакатах — «Верните Костю», «Верните тренера», «Кто-то должен учить детей!».





Фото прислала в редакцию Могилев .Онлайн читательница. «Возникает вопрос, для каких же случаев в нашем законодательстве предусмотрена служба в резерве?», — возмущается она.





Будем надеяться, что вопрос всё же решится в пользу юных спортсменов. Без одного призывника армия как-нибудь проживет, а вот юным спортсменам без тренера - никак.