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В Могилеве дети устроили акцию протеста против отправки тренера в армию

02.06.2018 13:58 — Разное | Партизан  
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Со слезами на глазах встречали День защиты детей, 1 июня, воспитанники теннисного отделения школы олимпийского резерва в Могилеве.

В Могилеве дети устроили акцию протеста против отправки тренера в армию
Обидели детишек военкомы, забравшие в армию единственного их тренера Константина Цветкова. Отработав всего год, молодой специалист отправился в армию.

В результате, когда с 1 июня началась очередная смена спортивного лагеря, выяснилось, что любимого тренера на месте нет. И вообще никакого тренера нет.

Что характерно, ни дети, ни их родители с происходящим не смирились. Родители обратились к зампредседателя горисполкома Алле Галушко и завсектором спорта и туризма Дмитрию Латенкову, прося вернуть Цветкова детям. Из личных средств оплатили даже корты и инвентарь.


А дети вышли с плакатами на трогательную акцию протеста. На плакатах — «Верните Костю», «Верните тренера», «Кто-то должен учить детей!». 

Фото прислала в редакцию Могилев.Онлайн читательница. «Возникает вопрос, для каких же случаев в нашем законодательстве предусмотрена служба в резерве?», — возмущается она.

Будем надеяться, что вопрос всё же решится в пользу юных спортсменов. Без одного призывника армия как-нибудь проживет, а вот юным спортсменам без тренера - никак.

 
Теги: Могилев
 
 
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Со слезами на глазах встречали День защиты детей, 1 июня, воспитанники теннисного отделения школы олимпийского резерва в Могилеве.
 
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