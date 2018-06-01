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​Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк заступит на боевое дежурство в конце лета

02.06.2018 16:01 — Разное | ОНТ  
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 Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Накануне командованию войсковой части вручили боевое знамя. Полк в Островце возродили в конце минувшего года. Он вооружён зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2», который способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах. Главная цель – охрана воздушного пространства на северо-западном направлении.

Для солдат и офицеров в Островце созданы максимально комфортные условия: накануне был открыт новый военный городок. Учебные классы оборудованы современной техникой, макетами и образцами вооружения. Полностью оснащены казармы, есть просторный спортивный зал.

 
 
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Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.
 
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