​Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк заступит на боевое дежурство в конце лета

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Накануне командованию войсковой части вручили боевое знамя. Полк в Островце возродили в конце минувшего года. Он вооружён зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2», который способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах. Главная цель – охрана воздушного пространства на северо-западном направлении.

Для солдат и офицеров в Островце созданы максимально комфортные условия: накануне был открыт новый военный городок. Учебные классы оборудованы современной техникой, макетами и образцами вооружения. Полностью оснащены казармы, есть просторный спортивный зал.