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Посещение лесов запрещено более чем в 50 районах Беларуси

02.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Запрет введен в районах Гомельского, Брестского, Гродненского и Витебского регионов. 

В Министерстве лесного хозяйства уточнили, что «меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4 класса пожарной опасности по условиям погоды — когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры». Запретом подразумевается полный отказ от посещения лесов людьми, в том числе с целями прогуляться, отдохнуть на природе, а также въезд транспорта, за исключением служебного.



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Запрет распространяется на все дороги, кроме дорог общего пользования. Однако многие райисполкомы идут навстречу гражданам и исключают отдельные территории из действия запрета, чтобы они могли добраться до того или иного населенного пункта. Данные участки находятся под особым контролем.

Тех, кто нарушит запрет на посещение лесов, ждет административная ответственность.

Подробную информацию о запретах на посещение лесов можно найти на официальном сайте Минлесхоза – www.mlh.by -  в рубрике «Правила поведения в лесу». Здесь есть специальная интерактивная карта страны, на которой красным цветом отмечены регионы, где сейчас действует запрет на посещение лесов.  
 
 
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Запрет введен в районах Гомельского, Брестского, Гродненского и Витебского регионов.  В Министерстве лесного хозяйства уточнили, что «меры...
 
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