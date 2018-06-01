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Италия отмечает День провозглашения Республики
02.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Торжественные мероприятия начались еще утром с того, что Президент Италии Серджио Маттарелла возложил лавровый венок к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. В церемонии также поучаствовали премьер-министр Джузеппе Конте и министр обороны Элизабетта Трента, а также Роберто Фико и Элизабетта Казеллати, избранные в конце марта председателями обеих палат парламента. После этого над Римом пролетели истребители ВВС Италии, которые оставили за собой зелено-бело-красный шлейф, символизирующий флаг страны.
В 10.00 по местному времени в центре Рима начался традиционный военный парад, в котором поучаствовали порядка 5 тысяч человек.
Торжества будут продолжаться весь день.
Ранее сообщалось, что
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РИА Новости. Торжественные мероприятия начались еще утром с того, что Президент Италии Серджио Маттарелла возложил лавровый венок к Вечному огню у могилы...
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