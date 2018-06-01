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Италия отмечает День провозглашения Республики

02.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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РИА Новости.



Торжественные мероприятия начались еще утром с того, что Президент Италии Серджио Маттарелла возложил лавровый венок к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. В церемонии также поучаствовали премьер-министр Джузеппе Конте и министр обороны Элизабетта Трента, а также Роберто Фико и Элизабетта Казеллати, избранные в конце марта председателями обеих палат парламента. После этого над Римом пролетели истребители ВВС Италии, которые оставили за собой зелено-бело-красный шлейф, символизирующий флаг страны.




В 10.00 по местному времени в центре Рима начался традиционный военный парад, в котором поучаствовали порядка 5 тысяч человек. 

Торжества будут продолжаться весь день.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поздравил Серджио Маттареллу и итальянский народ с Днем провозглашения Республики. «Белорусско-итальянские связи имеют прочные традиции взаимопонимания, доверия и искренней дружбы. Мы заинтересованы в развитии конструктивного диалога с вашей страной», - сказал белорусский лидер. Кроме того, Президент выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем расширяться во всех областях в интересах мира и прогресса.
 
 
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РИА Новости. Торжественные мероприятия начались еще утром с того, что Президент Италии Серджио Маттарелла возложил лавровый венок к Вечному огню у могилы...
 
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