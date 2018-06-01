В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Италия отмечает День провозглашения Республики РИА Новости. Торжественные мероприятия начались еще утром с того, что Президент Италии Серджио Маттарелла возложил лавровый венок к Вечному огню у могилы...

Торжественные мероприятия начались еще утром с того, что Президент Италии Серджио Маттарелла возложил лавровый венок к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата. В церемонии также поучаствовали премьер-министр Джузеппе Конте и министр обороны Элизабетта Трента, а также Роберто Фико и Элизабетта Казеллати, избранные в конце марта председателями обеих палат парламента. После этого над Римом пролетели истребители ВВС Италии, которые оставили за собой зелено-бело-красный шлейф, символизирующий флаг страны.В 10.00 по местному времени в центре Рима начался традиционный военный парад, в котором поучаствовали порядка 5 тысяч человек.Торжества будут продолжаться весь день.Ранее сообщалось, что, - сказал белорусский лидер. Кроме того, Президент выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество будет и в дальнейшем расширяться во всех областях в интересах мира и прогресса.