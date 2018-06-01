|
В Бресте двое мужчин с топорами угрожали расправой прохожим и ранили одного человека
02.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня
На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд милиции. Сотрудники группы задержания Московского г. Бреста Департамента охраны МВД Беларуси по приметам во дворе одного из домов задержали двоих жителей областного центра 1990 и 1992 годов рождения, у которых изъяли два топора.
В УВД Брестского облисполкома поделились подробностями:
- Злоумышленников доставили в Московский РОВД Бреста. Сотрудники уголовного розыска установили их личности. Оба брестчанина находились в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительным данным, во время конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевшего доставили в медучреждение, после оказания необходимой помощи отпустили домой. В УВД Брестского облисполкома дополнили, что здоровью пострадавшего сейчас ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд милиции. Сотрудники группы задержания Московского г. Бреста Департамента охраны МВД Беларуси по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)