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В Бресте двое мужчин с топорами угрожали расправой прохожим и ранили одного человека

02.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд милиции. Сотрудники группы задержания Московского г. Бреста Департамента охраны МВД Беларуси по приметам во дворе одного из домов задержали двоих жителей областного центра 1990 и 1992 годов рождения, у которых изъяли два топора. 



В УВД Брестского облисполкома поделились подробностями: 

- Злоумышленников доставили в Московский РОВД Бреста. Сотрудники уголовного розыска установили их личности. Оба брестчанина находились в состоянии алкогольного опьянения. 

По предварительным данным, во время конфликта один из задержанных нанес топором телесные повреждения местному жителю. Потерпевшего доставили в медучреждение, после оказания необходимой помощи отпустили домой. В УВД Брестского облисполкома дополнили, что здоровью пострадавшего сейчас ничто не угрожает. По данному факту проводится проверка. 
 
Теги: Брест
 
 
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На место происшествия незамедлительно выехал ближайший наряд милиции. Сотрудники группы задержания Московского г. Бреста Департамента охраны МВД Беларуси по...
 
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