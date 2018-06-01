В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретится с руководством и активом молодежных и других общественных организаций Мнение Главы государства простое - застоя в молодежной политике быть не должно: - Нужна живая работа с молодежью. Чтобы не было очковтирательства, формализма,...

Мнение Главы государства простое - застоя в молодежной политике быть не должно:Сам факт существования такой организации сегодня Президент считает вполне оправданным. Сама история подтверждает это, об этом говорит, например, вклад комсомольцев и их старших товарищей - настоящих коммунистов - в нашу общую Великую Победу в Великой Отечественной войне:Кроме того, есть и существенный практический смысл в сегодняшнем существовании БРСМ и других общественных организаций в нашей стране. Они позволяют определить и выявить способных людей, из которых можно сформировать кадровый резерв для нашего государства:Но и в стабильное время деятельность, например, студенческих стройотрядов поистине неоценима. Александр Лукашенко напомнил, что активная молодежь была задействована на реконструкции минского стадиона «Динамо», она же принимает посильное участие в строительстве Белорусской атомной электростанции под Островцом. Так что прецедент есть:Президент сообщил, что в ближайшее время встретится с руководством и наиболее активными членами молодежных и других общественных организаций нашей страны. Чтобы конкретно понять и определиться: где общественные организации будут работать в тесной увязке с государством, а где - исключительно сами.