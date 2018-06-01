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Президент встретится с руководством и активом молодежных и других общественных организаций

02.06.2018 16:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Мнение Главы государства простое - застоя в молодежной политике быть не должно:

- Нужна живая работа с молодежью. Чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которые были свойственны тому комсомолу, в котором я состоял. Надо больше живого дела. Мне хотелось бы, чтобы наш "комсомол" - БРСМ - был более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то периодические акции, но и каждого человека в реальном деле.



Сам факт существования такой организации сегодня Президент считает вполне оправданным. Сама история подтверждает это, об этом говорит, например, вклад комсомольцев и их старших товарищей - настоящих коммунистов - в нашу общую Великую Победу в Великой Отечественной войне:

- Если человек знал, что он коммунист или комсомолец, он первым шел в бой. Это что, плохо? Трудно сказать, что было бы, если бы не было тогда этих организаций.

Кроме того, есть и существенный практический смысл в сегодняшнем существовании БРСМ и других общественных организаций в нашей стране. Они позволяют определить и выявить способных людей, из которых можно сформировать кадровый резерв для нашего государства:

- Такой резерв кадров создан, в том числе с молодежью. Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества. Это структура, которую мы можем задействовать в любое время, особенно в тяжелый период.

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Но и в стабильное время деятельность, например, студенческих стройотрядов поистине неоценима. Александр Лукашенко напомнил, что активная молодежь была задействована на реконструкции минского стадиона «Динамо», она же принимает посильное участие в строительстве Белорусской атомной электростанции под Островцом. Так что прецедент есть:

- Вот такие направления они и должны выработать: от практических дел до идеологических вопросов. Если мы их отвергаем, кто-то там их критикует, они будут чувствовать свою ненадобность в обществе и сами не поднимутся. Мы их должны поднимать. Вот это главное для сегодняшней молодежи.

Президент сообщил, что в ближайшее время встретится с руководством и наиболее активными членами молодежных и других общественных организаций нашей страны. Чтобы конкретно понять и определиться: где общественные организации будут работать в тесной увязке с государством, а где - исключительно сами.
 
Теги: Минск
 
 
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Мнение Главы государства простое - застоя в молодежной политике быть не должно: - Нужна живая работа с молодежью. Чтобы не было очковтирательства, формализма,...
 
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