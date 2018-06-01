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Пятеро людей умерли в США после отравления салатом-латуком
В США пять человек умерли после того, как поели салат-латук.
Растение из Аризоны оказалось заражено кишечной палочкой. Всего за помощью к медикам обратились около 200 пострадавших. Каждого второго пришлось госпитализировать. Люди продолжают обращаться в клиники.
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В США пять человек умерли после того, как поели салат-латук.
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