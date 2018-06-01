Александр Лукашенко прокомментировал задержание своего помощника за получение взятки

Во время общения с журналистами Глава государства прокомментировал громкое коррупционное дело. Помощник Президента, главный инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко недавно был задержан КГБ с поличным при вымогательстве и получении взятки в 200 тысяч долларов.

Также в разговоре с журналистами коснулись темы памяти о Великой Отечественной войне и попытках приватизации победы, что, по мнению Александра Лукашенко, недопустимо. Обсудили и деятельность Белорусского республиканского союза молодёжи, у которого появился новый руководитель. От этой организации Александр Лукашенко ожидает живой работы с молодёжью, без бюрократии и формализма, которые были свойственны советскому комсомолу.