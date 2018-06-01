Александр Лукашенко встретился с личным составом Брестской пограничной группы

Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом сегодня заявил Президент на торжественном построении личного состава Брестской пограничной группы и курсантов Института погранслужбы.

Группа дислоцируется в самом западном областном центре Беларуси и отвечает за охрану границы с Польшей и Украиной протяженностью в 350 километров. Через этот участок проходят крупные транспортные артерии международного сообщения, а также Национальный парк «Беловежская пуща». За прошлый год и четыре месяца этого пограничники задержали 174 нарушителя, выявили более 410-ти килограммов наркотиков, 76 единиц оружия. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь, находясь на пересечении ключевых транзитных путей Евразии, стала надежным партнёром многих стран в борьбе с трансграничной преступностью, наркоторговлей, нелегальным бизнесом.

В завершение торжественного построения Президент тепло пообщался с ветеранами и поблагодарил их за помощь в патриотическом воспитании молодого поколения.