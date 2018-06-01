Жители китайской провинции Юньнань запечатлели падение метеорита

Космическое тело напугало жителей Китая. Огромный метеорит упал в провинции Юньнань.

Очевидцы сняли происходящее на камеры. Небесное тело на огромной скорости пролетело над городом Джингхонг и оставило после себя огненный след. Сгорел ли метеорит в атмосфере или достиг Земли – неизвестно. Его остатки ищут. О пострадавших или погибших в результате падения небесного тела не сообщается.