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Жители китайской провинции Юньнань запечатлели падение метеорита
Космическое тело напугало жителей Китая. Огромный метеорит упал в провинции Юньнань.
Очевидцы сняли происходящее на камеры. Небесное тело на огромной скорости пролетело над городом Джингхонг и оставило после себя огненный след. Сгорел ли метеорит в атмосфере или достиг Земли – неизвестно. Его остатки ищут. О пострадавших или погибших в результате падения небесного тела не сообщается.
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Космическое тело напугало жителей Китая. Огромный метеорит упал в провинции Юнань.
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