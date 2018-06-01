﻿ Надежда Скардино объявила о завершении карьеры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надежда Скардино объявила о завершении карьеры

02.06.2018 16:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Надежда Скардино. Фото: biathlon.by
Олимпийская чемпионка — 2018 биатлонистка Надежда Скардино в возрасте 33 лет объявила о том, что завершила профессиональную карьеру, сообщает «Прессбол» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

— Спасибо Беларуси, команде, что я почувствовала себя здесь своим человеком. Всем спасибо. Надеюсь, я для вас останусь вашей биатлонисткой. Понимаю, что нужно делать некоторые шаги вовремя, а не после. Не могу найти мотивацию, силы на каждодневные тренировки. Самый главный фактор — я действительно хочу отдохнуть. Огромное спасибо всем нашим болельщикам и команде, в которой я находилась 15 лет, — отметила Надежда Скардино.

На Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Надежда Скардино завоевала олимпийское золото в составе женской эстафетной команды Беларуси.

На Играх в Сочи-2014 Надежда Скардино выиграла бронзовую награду в индивидуальной гонке.

Бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в составе эстафетной команды Беларуси.

За Беларусь уроженка российского Сестрорецка выступала с 2006 года.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Скардино. Фото: biathlon.by Олимпийская чемпионка — 2018 биатлонистка Надежда Скардино в возрасте 33 лет объявила о том, что завершила профессиональную карьеру,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко критикует Россию второй день подряд. К чему бы это?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика