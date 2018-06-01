﻿ "Они уже сидят там - в СИЗО". Лукашенко анонсировал новые громкие уголовные дела. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Они уже сидят там - в СИЗО". Лукашенко анонсировал новые громкие уголовные дела

02.06.2018 16:06 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Александр Лукашенко прокомментировал задержание помощника и анонсировал новые разоблачения.

Президент Беларуси сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, передает БЕЛТА.

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал президент. — Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел. — Прим. БЕЛТА). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию

По словам Александра Лукашенко, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность.

— Прошло определенное время — 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною.

Лукашенко также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ. — Прим. БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил белорусский президент. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.

Стало известно, у кого вымогал взятки помощник президента Сергей Ровнейко

Лукашенко отметил, что ему, конечно, неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией.

— Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов, — сказал он. — Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено.

Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США, сообщила пресс-служба КГБ.

"Они уже сидят там - в СИЗО". Лукашенко анонсировал новые громкие уголовные дела

Сергей Ровнейко. Фото: sb.by

В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

Пять фактов о задержанном КГБ помощнике Лукашенко

Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главного инспектора по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.

Кто такой Сергей Ровнейко? За какие заслуги Лукашенко сделал его своим помощником?

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко прокомментировал задержание помощника и анонсировал новые разоблачения.
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим. Один человек ранен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика