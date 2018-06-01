"Они уже сидят там - в СИЗО". Лукашенко анонсировал новые громкие уголовные дела

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задержание помощника

Сергей Ровнейко. Фото: sb.by

Президент Беларуси сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, передает— сказал президент.По словам, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность.Лукашенко также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.— заявил белорусский президент.Лукашенко отметил, что ему, конечно, неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией.— сказал он. —Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской областивзяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США, сообщила пресс-служба КГБ.В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главного инспектора по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.