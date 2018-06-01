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"Они уже сидят там - в СИЗО". Лукашенко анонсировал новые громкие уголовные дела
Иллюстративное фото
Президент Беларуси сегодня, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал задержание помощника — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко, передает
— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — сказал президент. — Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел. — Прим. БЕЛТА). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.
По словам Александра Лукашенко, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность.
— Прошло определенное время — 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною.
Лукашенко также проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.
— Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (СМИ. — Прим. БЕЛТА) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим, — заявил белорусский президент. — Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо.
Лукашенко отметил, что ему, конечно, неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией.
— Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов, — сказал он. — Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено.
Помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США, сообщила пресс-служба КГБ.
Сергей Ровнейко. Фото: sb.by
В отношении Ровнейко КГБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.
Сергей Ровнейко был назначен на должность помощника президента Беларуси — главного инспектора по Гродненской области 25 июня 2015 года. До назначения помощником Сергей Васильевич Ровнейко занимал должность начальника главного управления контроля за работой отраслей материального производства КГК Беларуси.
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Александр Лукашенко прокомментировал задержание помощника и анонсировал новые разоблачения.
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