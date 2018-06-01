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Класковский: Москва начала волну спекуляций с целью давления на Минск по вопросу военной базы

02.06.2018 15:58 — Разное | UDF  
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Александр Класковский. Фото: Еврорадио
Политолог Александр Класковский прокомментировал на naviny.by сообщения российских ресурсов о том, что Беларусь готова «в ответ Польше» разместить российскую военную базу.

– Какая же картина в итоге вырисовывается?

На сегодняшний день никакого официального обращения Польши к США по поводу базы нет. Тем более, естественно, нет решения Вашингтона на этот счет. Но Москва уже гонит волну спекуляций в СМИ и создает условия для новой фазы давления на Минск в вопросе размещения своей военной базы на белорусской территории.

Белорусскому руководству эта база по-прежнему ни к чему. Но если конфронтация между Москвой и НАТО пойдет на новый виток, сопротивляться — при колоссальной экономической зависимости от России — будет все труднее. А на каком-то этапе — и невозможно. И тогда прощай, миротворчество, прощай многовекторность! Здравствуй, российский окоп!

 
Теги: Минск
 
 
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Политолог прокомментировал сообщения российских ресурсов о том, что Беларусь готова разместить российскую военную базу.
 
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