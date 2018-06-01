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Лукашенко: Пограничники Беларуси стоят на страже безопасности в мире

02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские пограничники стоят на страже международной безопасности. Благодаря им удалось остановить наплыв нелегальных мигрантов в Евросоюз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24». Глава государства встретился с курсантами Института погранслужбы и личным составом пограничной группы.

«Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности. Находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Беларусь является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов», – сказал Лукашенко в ходе поездки в Брест

Президент поздравил белорусских пограничников со 100-летним юбилеем войск.

Лукашенко встретился с ветеранами службы. После главе государства показали учебные классы, где проходят обучение курсанты Института погранслужбы. Продемонстрировали оборудование белорусского производства, которое позволяет за секунды определить поддельный паспорт или банкноты. Такие аппараты стоят и на всех пунктах пропуска. Пограничники доложили, как охраняют юго-западный форпост страны.

Юго-западный форпост Беларуси – это три с половиной сотни километров. В этом году на этом участке границы задержали более полутора тысяч нарушителей.



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Теги: Брест
 
 
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Благодаря им удалось остановить наплыв нелегальных мигрантов в ЕС, заявил президент страны.
 
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