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Лукашенко: Пограничники Беларуси стоят на страже безопасности в мире
02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские пограничники стоят на страже международной безопасности. Благодаря им удалось остановить наплыв нелегальных мигрантов в Евросоюз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24». Глава государства встретился с курсантами Института погранслужбы и личным составом пограничной группы.
Президент поздравил белорусских
Лукашенко встретился с ветеранами службы. После главе государства показали учебные классы, где проходят обучение курсанты Института погранслужбы. Продемонстрировали оборудование белорусского производства, которое позволяет за секунды определить поддельный паспорт или банкноты. Такие аппараты стоят и на всех пунктах пропуска. Пограничники доложили, как охраняют юго-западный форпост страны.
Юго-западный форпост Беларуси – это три с половиной сотни километров. В этом году на этом участке границы задержали более полутора тысяч нарушителей.
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Благодаря им удалось остановить наплыв нелегальных мигрантов в ЕС, заявил президент страны.
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