В Стайках проходит спартакиада СМИ

В спорткомплексе «Стайки» под Минском в эти выходные испытание на выносливость проходят журналисты.

15 команд, более ста человек. Сотрудники Министерства информации, печатных и электронных масс-медиа. Они на деле доказывали, что могут не только писать и рассказывать о спорте, но и побороться за личные рекорды. В турнирной таблице – семь видов. По накалу страстей самые популярные – волейбол, настольный теннис и, конечно же, футбол.

Победитель и призёры соревнований станут известны 3 июня. Сегодня коллективы боролись за выход в решающие матчи.