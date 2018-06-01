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Конкурс «АВТОледи-2018» в Слуцке. Победители и участники. Фото
02.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Ольга Нагорная, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД — «Автоледи-2018». В субботу, 2 июня, на площадке ДОСААФ состоялся районный этап республиканского молодежного конкурса «АВТОЛеди — 2018». Представляем участников и победителей.
Всего соревновалось 7 участниц, девушки до 31 года. Они состязались в знаниях теории правил дорожного движения, презентовали себя и свой автомобиль. В практическом конкурсе на время выполняли боковую парковку, заезд в гараж, заезд на эстакаду и проезд по тоннелю.
Также судьи оценивали группы поддержки участников.
Ольга Нагорная, по мнению жюри, была «на голову выше» всех остальных участниц конкурса: быстрее всех проехала заданный маршрут, заняла 1 место в теории и только в презентации была второй.
Итог конкурса «АВТОЛеди — 2018»:
1. Ольга Нагорная,
2. Анна Лабкович,
3. Виктория Конопелькина,
4. Наталья Мохарт,
5. Ольга Чижик,
6. Ирина Романовская,
7. Марина Гасанова,
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