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Конкурс «АВТОледи-2018» в Слуцке. Победители и участники. Фото

02.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Конкурс &laquo;АВТОледи-2018&raquo; в&nbsp;Слуцке. Победители и&nbsp;участники. Фото
Ольга Нагорная — автоледи Слуцка 2018 года Алексей Скрынников
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Ольга Нагорная, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД — «Автоледи-2018». В субботу, 2 июня, на площадке ДОСААФ состоялся районный этап республиканского молодежного конкурса «АВТОЛеди — 2018». Представляем участников и победителей.

Всего соревновалось 7 участниц, девушки до 31 года. Они состязались в знаниях теории правил дорожного движения, презентовали себя и свой автомобиль. В практическом конкурсе на время выполняли боковую парковку, заезд в гараж, заезд на эстакаду и проезд по тоннелю.

Также судьи оценивали группы поддержки участников.

Ольга Нагорная, по мнению жюри, была «на голову выше» всех остальных участниц конкурса: быстрее всех проехала заданный маршрут, заняла 1 место в теории и только в презентации была второй.

Итог конкурса «АВТОЛеди — 2018»:

1. Ольга Нагорная,
участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

2. Анна Лабкович,
бухгалтера ОАО «Слуцкий Хлебозавод».

3. Виктория Конопелькина,
инженер по качеству ОАО «Слуцкий Хлебозавод».

4. Наталья Мохарт,
педагог социальный ГУО «Слуцкий социально — педагогический центр»

5. Ольга Чижик,
бухгалтер ОАО ☺Козловичи-Агро".

6. Ирина Романовская,
в отпуске по уходу за ребёнком

7. Марина Гасанова,
ветеринарный врач ОАО «Весейский покров»

 
 
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