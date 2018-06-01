|
Мощные ливни спровоцировали подтопления в Европе
Европа уходит под воду. Сразу в нескольких странах – мощные наводнения.
Потоп в Германии вызвали затяжные ливни. Из повреждённых потоками воды клеток в зоопарке города Люнебах сбежали несколько животных. В бельгийском Льеже затоплены подвалы и первые этажи зданий. В водной ловушке оказались и жители Люксембурга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европа уходит под воду. Сразу в нескольких странах – мощные наводнения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)