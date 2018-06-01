Мощные ливни спровоцировали подтопления в Европе

Европа уходит под воду. Сразу в нескольких странах – мощные наводнения.

Потоп в Германии вызвали затяжные ливни. Из повреждённых потоками воды клеток в зоопарке города Люнебах сбежали несколько животных. В бельгийском Льеже затоплены подвалы и первые этажи зданий. В водной ловушке оказались и жители Люксембурга.