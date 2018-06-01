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«Глаза разбегаются». Шоу-программы диаспор и театрализованное шествие на Фестивале национальных культур в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно сегодня, 2 июня, второй, самый колоритный день Фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В уютных двориках в центре города разместились многонациональные подворья.
Каждая диаспора устраивает шоу-программу и угощает блюдами своей национальной кухни. А вечером 1 июня прошло масштабное театрализованное шествие представителей диаспор.
Людмила Хотулёва, представитель индийского подворья:
Хизри Асадулаев, представитель правления Международного общественного объединения дагестанцев:
Это один из самых зрелищных моментов фестиваля. Тематика нынешнего шествия – народные забавы. Перед многотысячной толпой зрителей разворачивались целые представления. Всего в составе колонны – 35 диаспор, все они проживают в нашей стране. Впервые на карнавале кубинцы и тамилы. Шествие проходило под крыльями аиста – символа благополучия и мира. По центральной улице города пронесли флаг фестиваля. А красавицы-белоруски шли с пышными караваями – в подарок каждой диаспоре.
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«Глаза разбегаются». Шоу-программы диаспор и театрализованное шествие на Фестивале национальных культур в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно сегодня, 2 июня, второй, самый колоритный день Фестиваля национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В уютных...
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