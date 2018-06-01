|
Шведские хиты, дегустации блюд и развлечения на любой вкус. День культуры Швеции проходит в Минске
Новости Беларуси. В центре Минска сегодня, 2 июня, развернулась Швеция в миниатюре. Праздник национальной культуры этой скандинавской страны собрал сотни гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Публике предлагают попробовать традиционные шведские блюда и даже выучить язык с помощью открытого урока и викторин.
У стен городской ратуши сегодня работает наша съемочная группа. Яна Шипко выходит на прямую связь со студией.
Яна Шипко, СТВ:
День культуры Швеции продолжит череду праздников национальных культур. В минувшую субботу (26 мая) здесь состоялся праздник белорусской культуры.
Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Я уверен, что в этом году больше положительных эмоций получат жители и гости города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В центре Минска сегодня, 2 июня, развернулась Швеция в миниатюре. Праздник национальной культуры этой скандинавской страны собрал сотни гостей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)