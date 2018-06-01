Шведские хиты, дегустации блюд и развлечения на любой вкус. День культуры Швеции проходит в Минске

Новости Беларуси. В центре Минска сегодня, 2 июня, развернулась Швеция в миниатюре. Праздник национальной культуры этой скандинавской страны собрал сотни гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Публике предлагают попробовать традиционные шведские блюда и даже выучить язык с помощью открытого урока и викторин.

У стен городской ратуши сегодня работает наша съемочная группа. Яна Шипко выходит на прямую связь со студией.









Яна Шипко, СТВ:

Сегодня развлекательная программа здесь связана со шведской культурой. Так, белорусские группы перепевают шведские хиты.

День культуры Швеции продолжит череду праздников национальных культур. В минувшую субботу (26 мая) здесь состоялся праздник белорусской культуры.





Кристина Юханнесон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:

Сегодня у нас очень много музыки – больше, чем в прошлом году, больше партнеров, больше компаний, которые показывают свою продукцию. Я хочу сама посмотреть очки виртуальной реальности, чтобы совершить полет над Стокгольмом. Только что с господином мэром были в зоне автоторможения с Volvo, сами касались на машине. Она действительно останавливается перед пешеходом.





Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

В прошлом году Швеция тоже была очень колоритной, и всем очень понравилось. Сегодня, конечно, площадка стала значительно больше, появилась «Виртуальная Швеция», «Кулинарная Швеция», шведские автомобили в более широком ассортименте представлены, шведские инструменты. Культурная программа шведская очень насыщенная.

Я уверен, что в этом году больше положительных эмоций получат жители и гости города.