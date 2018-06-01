|
В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим. Один человек ранен
Новости Беларуси. 1 июня во второй половине суток правоохранители задержали двух брестчан с топорами. Мужчины угрожали прохожим.
По сведениям УВД Брестского облисполкома, в 17:20 в милицию позвонил местный житель. Гражданин сообщил, что два парня с топорами угрожают прохожим расправой. Через семь минут правоохранители задержали молодых людей и изъяли у них два топора.
Задержанных доставили в Московский РОВД Бреста. В дальнейшем были установлены личности парней. Ими оказались 26-летний и 28-летний жители областного центра. Оба находились в нетрезвом состоянии.
По предварительным данным, во время ссоры один из молодых людей причинил телесные повреждения местному жителю. Гражданина доставили в медучреждение. Пострадавшему была оказана медпомощь, после чего его отпустили домой. Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает.
С задержанными работают правоохранители.
Проводится проверка.
Несколько недель назад в Гомеле произошло шокирующее ЧП. Около полуночи правоохранители вступили в схватку с беглецом из колонии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 июня во второй половине суток правоохранители задержали двух брестчан с топорами. Мужчины угрожали прохожим. По сведениям УВД Брестского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)