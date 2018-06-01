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В центре Бреста двое мужчин с топорами угрожали прохожим. Один человек ранен

02.06.2018 16:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 1 июня во второй половине суток правоохранители задержали двух брестчан с топорами. Мужчины угрожали прохожим.  

По сведениям УВД Брестского облисполкома, в 17:20 в милицию позвонил местный житель. Гражданин сообщил, что два парня с топорами угрожают прохожим расправой. Через семь минут правоохранители задержали молодых людей и изъяли у них два топора.  

Задержанных доставили в Московский РОВД Бреста. В дальнейшем были установлены личности парней. Ими оказались 26-летний и 28-летний жители областного центра. Оба находились в нетрезвом состоянии.  

По предварительным данным, во время ссоры один из молодых людей причинил телесные повреждения местному жителю. Гражданина доставили в медучреждение. Пострадавшему была оказана медпомощь, после чего его отпустили домой. Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает.  

С задержанными работают правоохранители.  

Проводится проверка.  

Несколько недель назад в Гомеле произошло шокирующее ЧП. Около полуночи правоохранители вступили в схватку с беглецом из колонии.  

Милиционеры получили серьёзные ранения (подробности).  

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 1 июня во второй половине суток правоохранители задержали двух брестчан с топорами. Мужчины угрожали прохожим.   По сведениям УВД Брестского...
 
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