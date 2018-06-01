Биатлонистка Надежда Скардино завершила карьеру

Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры. Олимпийская чемпионка по биатлону была одним из лидеров нашей сборной.

В команде Беларуси она провела 15 лет. Выиграла две олимпийские медали – золото (в эстафете) и бронзу (в индивидуальной гонке), также она поднималась на третью ступень подиума в эстафете на Чемпионате мира-2011. Спортсменка отметила, что больше не может найти мотивацию, хочет отдохнуть от профессионального спорта и надеется остаться для белорусских болельщиков «своей биатлонисткой».