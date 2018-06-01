23 мая начались учебные сборы приписного состава территориальных войск Березовского района

За истекший период личный состав размещен на месте постоянной дислокации в Березовском лицее строителей, переодет в военную форму и приступил к изучению своих функциональных обязанностей, получению инструктажей и т. д.

Началось плановое получение вооружения с баз и арсеналов Вооруженных Сил.



Дневальный Сергей Шуляк из г. Березы.

Практически все подразделения укомплектованы. 28 мая в расположение прибыл основной состав, и с 29 мая начнется учебно-боевая подготовка состава батальона – одиночная, огневая, которая в конце сборов и завершится учениями.

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