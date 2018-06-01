Перстень Сфорца. Глава VIII

Перстень Сфорца

(Почти невероятное правдивое повествование)

Продолжение. Начало в №7,11,15, 21, 24, 28, 31, 34.

Глава VIII

По расчетам графини д,Амбуа, Виктория должна была приехать в конце следующей недели. Не только мадам Евгения – все ее домочадцы от личного врача до садовника и повара жили теперь ожиданием этого события. Никто из них не фальшивил из желания угодить мадам Евгении – все они любили ее за силу характера, доброту, щедрость и ум и втайне жалели за раннее вдовство, а еще больше – за бездетность…

Впрочем, хозяйка Кло-Люсе была бы очень озадачена, если бы узнала о сострадании своих приближенных – она пребывала в уверенности, что никто из этих людей, каждый их которых был намного моложе ее, не может ничего знать о главной драме ее жизни: гибели маленького графа Этьена д,Амбуа, их с Филиппом единственного сына. Ведь это было так давно…

После составления нового завещания, согласно которому львиная доля состояния и имущества д,Амбуа переходила по смерти графини внучатой племяннице Виктории Дайнекиной (крупные суммы в равных долях предназначались также внучатому племяннику со стороны мужа Жан-Клоду де Сен-Люку, Центру Леонардо да Винчи и жертвовались детскому благотворительному фонду имени Филиппа д,Амбуа), тиски напряжения и волнения немного отпустили мадам Евгению. Однако бессонница, сопровождавшаяся бесконечными думами, продолжала терзать ее. Тем не менее графиня решила обуздать нетерпение сердца и не беспокоить Вику телефонными звонками и электронными письмами. Девочке и так нелегко, ведь она, по сути, сжигает за собой мосты!..

Дни тянулись бесконечно, и потому Евгения очень обрадовалась внезапному появлению Жан-Клода в замке де Кло. На сей раз он приехал с друзьями, двумя молодыми людьми из хорошо известных графине аристократических семейств, готовыми взять на себя все хлопоты, связанные с приездом Виктории. Обнимая «своего дорогого мальчика» и здороваясь с Жераром и Ксавье, мадам д,Амбуа молодо улыбалась:

– Ну, раз вы все мои гости, закатим сегодня пикник! Сейчас распоряжусь.

– За кого вы нас принимаете, grand-mare*! – белозубо рассмеялся в ответ де Сен-Люк. – Для пикника мы предусмотрели все, вплоть до фруктов, сыра, пирога с трюфелями и трех бутылок отличного «Павийон Блан»**, присланного мне, кстати, из Бордо!

Улыбка медленно растаяла на лице графини:

– Ради Бога, Жан-Клод, кто послал тебе это вино? Уж не старый ли маркиз д,Альбре?

– Откуда вы узнали, Эжени? У вас открылся дар ясновидения? – не унимался Жан-Клод. – А знаете, несмотря на свои восемьдесят девять, он очень крут: ходит на яхте по Гаронне и Дордони вплоть до устья Жиронды***, поставляет содержимое своих погребов на Праздник вина**** и фестиваль эпикурейцев*****. К тому же до сих пор молодцом держится в седле! Так что зря вы, мадам, отказались от дружбы Бордоского Чудища – сейчас летели бы себе под парусом по водам Бискайского залива!

Все силы души понадобились пожилой графине, чтобы не разрыдаться или, хуже того, не потерять сознание, слушая веселую болтовню любимого племянника. Однако молодые люди не увидели ее смятения: Евгения д,Амбуа умела владеть собой. Поручив молодежь заботам мажордома, по иронии судьбы тоже Огюстена, она поднялась в свои апартаменты, где бессильно опустилась в старинное кресло с широкими подлокотниками, любимое кресло Филиппа… Гийом д,Альбре, маркиз Медок, старший брат отвергнутой Филиппом невесты Клеманс по прозвищу Бордоское Чудище был ее многолетним кошмаром. О его существовании Евгения узнала на десятом году своего безмятежно-счастливого брака – раньше муж никогда не посвящал ее в обстоятельства расторжения своей помолвки с юной маркизой д,Альбре – как обычно, щадил чувства супруги. В тот год малышу Этьену должно было исполниться пять лет, и родители сочли его достаточно взрослым для того, чтобы взять с собой на Праздник реки в Бордо, куда неожиданно получили приглашение от маркиза. До сих пор Евгения живо помнила все детали этого путешествия, как ни пыталась заглушить муки памяти… они же муки совести.

В то утро, оторвавшись от чтения писем, Филипп вскинул на нее радостный и чуть смущенный взгляд:

– Ты хотела бы побывать в Бордо, Эжени? Знаешь, это волшебный город, надвое разделенный рекой Гаронной, столица Аквитании, край виноделов и яхтсменов. А совсем рядом там Бискайский залив, Атлантика! Ну что, едем?

– Мне хорошо и в Париже, – улыбнулась Евгения его горячности, в глубине души уже зная, что поедет, – противостоять Филиппу, задумавшему новое путешествие, было нереально.

И тут муж впервые заговорил с ней о Гийоме д,Альбре. Без утайки рассказал, как с детства был обручен с его сестрой Клеманс, которую любил братской любовью, но честно собирался жениться, пока не встретил ее, Евгению. Как дружил с Гийомом, пока тот не начал читать «Майн кампф». Как в годы войны пути их семей разошлись: д,Амбуа встали на сторону Антигитлеровской коалиции и Сопротивления, д,Альбре – на путь сотрудничества с оккупантами. Как, приехав с фронта и узнав о коллаборационизме будущей родни, он попытался сразу же расторгнуть помолвку, но был вызван на дуэль Гийомом. Как явился на поединок и, не найдя соперника в условленном месте, вдруг попал под копыта неизвестно откуда взявшегося скакуна, а на всаднике был плащ с капюшоном, закрывавшим лицо… Как, едва оправившись от травм, бросился на поиски Гийома, но узнал, что тот за две недели до назначенной дуэли уехал в Китай с научной экспедицией, а значит, не мог послать Филиппу вызов! И сейчас, через тринадцать лет, Гийом, искупивший вину перед отечеством, хочет помириться с д,Амбуа, для чего и приглашает Филиппа с Евгенией на красивый и веселый праздник в Бордо – День реки.

Вопреки советам мадам Анриетты и месье Жоржа, они взяли с собой Этьена. На этом настояла именно она, Евгения. Гийом писал, что Клеманс с мужем тоже будут с шестилетней дочерью Эмили… Прекрасный повод примириться и познакомить детей!

В комнату тихо вошла верная Мари с подносом. Ровесница своей госпожи, она ни за что не хотела оставить службу и с почетом отправиться на отдых – не видела в молодой обслуге замка подобающего рвения и бескорыстия…

– Вы сегодня не выпили лекарство, мадам Эжени. Это никуда не годится! Скорее пейте, вы бледны, как ноябрьский день! Молодые господа слишком много смеются и шумят. Вашему сердцу это не на пользу!

Евгения послушно выпила лекарство, поставила рюмку на поднос, откинулась в кресле.

Кто же заколдовал ее тогда в Бордо? Как получилось, что она своими руками толкнула к гибели единственного сына?! О, с этимивопросами она и уйдет к Филиппу… Нет на них ответа, и даже отпущение грехов не облегчает груз души.

Да, тогда в Бордо были, казалось, забыты все обиды и недоразумения. Клеманс источала дружелюбие и сияла открытой улыбкой. Она сразу понравилась Евгении, ничуть не усомнившейся в искренности бывшей невесты мужа. Ни малейшего укола ревности не почувствовала молодая графиня и когда Филипп с Клеманс тепло обнялись – это было чистое, дружеское объятие. Не менее приветливым и веселым оказался и муж Клеманс Жюльен. Дети подружились буквально с первой минуты,

а вечером, засыпая, Этьен признался маме, что «любит Эмили, потому что она добрая и милая»… Гийом же сразу насторожил Евгению. Стройный, состоящий из одних мускулов, с ранней сединой и лицом, перерезанным глубоким шрамом, с бесстрастным стальным взглядом и вкрадчивой грацией сильного и опасного хищника, он, вопреки своему безукоризненному гостеприимству, таил в себе угрозу. Когда маркиз поцеловал ей руку, она почувствовала приступ удушья и острое желание немедленно покинуть роскошный дом д,Альбре. Назавтра было решено при попутном ветре пройти на прогулочных яхтах до залива.

Утро выдалось ясным, настроение у всех было прекрасное. Детей решили оставить с няней дома. Однако, ощущая общее возбуждение, они стали горячо умолять родителей взять их с собой. Евгения, над которой довлел долг гостьи, чувствуя молчаливую поддержку Клеманс, первой сказала «да», после чего согласились и остальные… Этьен и Эмили, забыв, что они аристократы, визжали от радости!

Гийом разделил компанию на два экипажа. На свой бермудский шлюп****** он взял Евгению и детей, на яхте Жюльена отправились в путь его жена и Филипп. Оба бордосца были превосходные яхтсмены-гонщики, досконально знающие акваторию устья реки и выхода в залив, десятки раз прошедшие под парусами этим маршрутом.

Предоставив детям возможность полюбоваться красотой водной глади и почувствовать на коже соленые брызги, Евгения отправила их в каюту – так ей было спокойнее. Гийом виртуозно управлялся со стакселем и, казалось, вовсе не обращал внимания на свою пассажирку. Она помахала платком отставшей от них яхте Жюльена и собралась присоединиться к детям, но была остановлена властным голосом маркиза:

– Вы мне нужны, Эжени! Мы идем левым галсом, но ветер меняет направление, и стаксель не справляется. Надо развернуться носом к ветру и сменить галс. Готовьтесь к повороту!..

Что значит «не умею»? Слушать мою команду! – с этими словами он облачил ее поверх плаща в брезентовую робу.

В течение нескольких минут графиня д,Амбуа узнала многое о типах ветров, лавировке, крутом бейдевинде и повороте оверштаг, а главное, о своей никчемности и непригодности к яхтингу!.. Она изо всех сил помогала Гийому, выбирала шкоты, старалась не думать о подкрадывавшемся головокружении. Яхта танцевала на волнах джигу, небо и море менялись местами…

Наконец им удался маневр – шлюп пошел правым галсом, ветер, несмотря на резкие порывы, уже не выбивал палубу из-под ног. Гийом улыбнулся Евгении и вдруг, молча притянув ее к себе, неудержимо прильнул к ее губам. Несколько секунд она отчаянно вырывалась, а потом утратила чувство реальности, помимо воли растворяясь в этом первобытном зове страсти. Он оторвался от нее, без улыбки посмотрел прямо в глаза:

– Ты слишком хороша для него… Сегодня!

Вырвавшись, не сознавая, что делает, Евгения бросилась было к каюте и вдруг увидела Эмили, плачущую на корме… Схватив девочку, оттащила ее от бортика:

– Что ты здесь делаешь? Марш вниз, к Этьену!

В ответ Эмили заревела в голос:

– Этьен упал в море, его смыла волна!..

Не думать больше об этом! Евгения бодро вышла на лестницу, позвала Жан-Клода:

– Не пейте вино маркиза, он дьявол!

И упала...

Эмилия НОВГОРОДЦЕВА. Продолжение следует.

* Бабушка (фр.)

** Pavillon Blanc du Chateau Margaux – разновидность вина «Шато Марго де Блю Купаж».

*** Воды рек Гаронна, на которой расположена столица Аквитании Бордо, и Дордони образуют эстуарий Жиронда, откуда впадают в Бискайский залив.

**** Традиционно проводится на площади Бордо place des Quinconces по четным годам с четверга по воскресенье в конце июня.

***** Двухнедельный ежегодный фестиваль гастрономии и музыки Les Epicuriales.

****** Одномачтовая легкая гоночная яхта с парусами стакселем и гротом.