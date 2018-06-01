В яслях-саду №7 г. Березы прошел фестиваль «Безопасное детство»

Как сделать детство малыша беззаботным и счастливым, уберечь от многих бед и невзгод? Как сделать его жизнь безопасной? Безусловно, это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Подрастая, малыши начинают активно адаптироваться в окружающем мире, день за днем познавая что-то новое. И наряду с интересными и полезными открытиями их каждый день подстерегают многочисленные опасности – как в быту, так и на улице. Поэтому очень важно заложить основы безопасности в самом раннем возрасте.

Для решения этой проблемы объединили свои усилия работники МЧС и Министерства образования, инициировав проведение в Беларуси фестиваля «Безопасное детство» для самых маленьких граждан – воспитанников учреждений дошкольного образования. Основная его цель – воспитание культуры безопасности жизнедеятельности у детей, вовлечение родителей в этот процесс и совершенствование предметной развиваю щей среды. Здесь были представлены номинации «Уголок безопасности», «Гордимся, что научили», «Дидактическая игра», «Азбука безопасности».

В рамках фестиваля на базе яслей-сада №7 г. Березы была организована районная выставка уголков безопасности, где разместили методический материал, авторские дидактические пособия и игры коллективов учреждений дошкольного образования района. Благодаря этому фестивалю у педагогов появилось много креативных идей, что поможет обогатить и разнообразить предметно-развивающую среду. Учреждения дошкольного образования представили материалы, которые интересны детям и помогают в формировании представлений о пожарной безопасности.

С выставкой ознакомились также главный специалист отдела социальной защиты и воспитательной работы управления образования облисполкома Наталья Дмитриевна Шамович, начальник учебно-методического отдела дошкольного и начального образования ГУО «Брестский областной институт развития образования» Анна Борисовна Левицкая, начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС Николай Михайлович Кузмицкий.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Березовского РОЧС Артем Михайлович Говорко (на снимке) провел с ребятами беседу по правилам безопасности.

Ирина ЖОГАЛЬ, заместитель заведующего ГУО «Ясли-сад №7 г. Березы».

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