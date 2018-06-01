Ганапольский: Самое смешное – это воскрешение Бабченко. Все остальное очень серьезно

gordonua.com Украинские силовики пока не обнародовали всех доказательств по делу о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом рассказал журналист Матвей Ганапольский во время трансляции на своем канале в YouTube 1 июня, передает





1 июня Ганапольский был вызван на беседу в Службу безопасности Украины вместе с другими людьми из "списка 47-ми", на которых, по данным украинских силовиков, также могли готовить покушение . Участники встречи дали подписку о неразглашении информации. . Участники встречи дали подписку о неразглашении информации.





"С нами были достаточно откровенными, и я понял технологию... Они, во всяком случае, объяснили. То есть, конечно же, не все показывается. Я имею в виду на брифинге, на пресс-конференции и так далее", – рассказал он.





Журналист подчеркнул, что воспринял услышанное всерьез, и доказательства были убедительны.





"Самое смешное – это воскрешение Бабченко. Остальное очень и очень серьезно. Просто очень. Деньги, оружие, разговоры. Вы скоро с этим познакомитесь. Просто они для следственных действий не все могут... Кроме того, там всякие цепочки тянутся и так далее. Но это вам понятно, это я ничего не разглашаю", – пояснил он.





Ганапольский отметил, что в СБУ понимают, что у обвиняемых будет "очень крепкая защита". "Все абсолютно факты, естественно, в определенное время и не такое уж дальнее", – подытожил он.









1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что, благодаря имитации убийства Бабченко, следствие получило список известных украинских и бывших российских журналистов, которых также планировали убить. В списке 47 человек. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.





В этот же день украинские силовики провели встречу с некоторыми людьми из списка. Известно, что на встрече были телеведущие Ганапольский и Евгений Киселев.





СМИ также сообщают, что в СБУ были приглашены исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, телеведущий "UA:Перший" Юрий Макаров, обозреватель издания "Крым.Реалии" Павел Казарин и ведущая канала ZIK Татьяна Даниленко.





Участник встречи, журналист Сергей Иванов, сообщил, что на ней были "известные и публичные люди".