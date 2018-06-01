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6 лет в пути: в 2012 году в США ураганом унесло вывеску - сейчас ее нашли во Франции
На пляже у французского города Бордо была найдена вывеска о продаже недвижимости, которая была установлена у одного из домов в городе Бриэль американского штата Нью- Джерси и пропала в 2012 году в результате урагана "Сэнди", пишет New York Times.
Табличку нашел 64-летний Ханнес Франк. Он смог прочитать название риелторской компании и написал электронное письмо.
"Привет! Просто хотел, чтобы вы знали, что я нашел часть одной из ваших табличек, ее прибило к берегу пляжа возле Бордо, Франция. Есть фотографии, если хотите. Не в лучшей форме после этого пути", – написал он.
Океанограф Кертис Эббесмейер рассказал изданию, что эта вывеска могла трижды переплыть Атлантику.
"Круговорот большого потока воды, который течет из Нью-Джерси в Северную Европу вплоть до Испании и обратно в Нью-Джерси, занимает в среднем 3,3 года", – сообщил он.
По его словам, такие предметы проплывают около 11 км в день.
Мощный тропический циклон "Сэнди" образовался в конце октября 2012 года и затронул Ямайку, Кубу, Багамские острова, Гаити, побережье Флориды и, впоследствии, северо-восток США и Восточную Канаду. Наиболее тяжелый ущерб был причинен северо-восточным штатам США, в частности штатам Нью-Джерси, Нью-Йорк и Коннектикут.
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На пляже у французского города Бордо была найдена вывеска о продаже недвижимости, которая была установлена у одного из домов в городе Бриэль американского штата...
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